Владислав Третьяк: "На Кубке Первого канала в сборной будет побольше звезд"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что на Кубок Первого канала в сборную России будет приглашено больше опытных игроков. По его словам, пока дается возможность проявить себя молодежи.

– Сейчас в сборной все молодые. Не надо было им добавить хотя бы пятерку опытных игроков, за которыми они бы тянулись?

– Я думаю, что на Кубке Первого канала так и будет. Сейчас просто после Кубка мира на первом этапе дали молодым себя проявить. В декабре уже появится больше опытных ребят. Но это я так думаю – я же не тренер. Я не общался с тренерским штабом на эту тему. Но я так думаю, что так будет. Потому что дома нужно обязательно выигрывать. Поэтому будет побольше звезд.

– Кто, на ваш взгляд, лучше играет в этом сезоне – Сорокин или Шестеркин?

– Оба показывают хороший результат. Сорокин вообще стабильно играет, Шестеркин тоже молодец – подтягивается. Самое главное, что иностранных вратарей меньше – для меня это важно.

– Шестеркин сильнее Коскинена?

– На данный момент у него результат получше. Хотя Коскинен, конечно, профессионал. Он показывал свой уровень в сборной. Но у каждого есть спады. Сейчас трудно говорить, кто сильнее. Хотя Коскинен понадежнее, поопытнее. Но самое главное, что Шестеркин навязывает ему борьбу. Я, как президент ФХР, заинтересован в русских вратарях. Поэтому я очень рад, что они появляются, играют. Для меня это важно. Для сборной – тоже. (Игорь ЕРОНКО)