Валерий Ничушкин: "После возвращения из НХЛ я сильно мотивирован"

Нападающий сборной России Валерий Ничушкин после победы над Швецией (3:2) в матче Кубка "Карьяла" отметил, что с "Тре Крунур" пришлось сложнее, чем с Финляндией. Россияне одержали две победы в двух матчах турнира.

– Насколько игра со шведами оказалось труднее, чем стартовый матч со сборной Финляндии?

– Нам пришлось немного сложнее. Шведы играли очень хорошо, а мы не очень здорово начали матч. Только потом удалось добавить, забили, а потом во втором периоде появилось больше моментов. В конце игру смогли удержать победный счет и победили.

– Расскажите подробнее о своем голе в меньшинстве, когда вы боролись до конца.

– Швед ошибся, потерял равновесие и упал. Он сам сплоховал. Светлаков убежал один на один, а я потом просто добил отскочившую от вратаря шайбу. Я вообще сначала пытался чуть заблокировать второго шведского игрока, чтобы он не помешал бросить. А потом ко мне шайба на клюшку точно отскочила.

– Вы чувствуете, что с каждым матчем после возвращения из "Далласа" играете лучше?

– Я стараюсь. Это хорошо, что у меня получается. Надеюсь, в том же духе все будет идти и дальше. Хочется играть еще лучше.

– Это еще не ваш пик?

– Хочется надеяться, что нет (смеется). Дело здесь не в другом хоккее. Я мотивирован доказать всем, что могу играть хорошо и приносить пользу команде, поэтому очень сильно стараюсь.