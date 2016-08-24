Валерий Брагин: "За океаном играют пять явных кандидатов на поездку на МЧМ"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подчеркнул, что за океаном выступают пять явных претендентом на поездку на МЧМ. Напомним, на данный момент молодежная сборная России проводит сбор в Новогорске перед вылетом на Турнир четырех наций в Чехию.



- Ярославское звено Полунин - Красковский - Коршков распалось для сборной, по возрасту подходит только Полунин.

- А что делать? Надо набирать новых игроков. Выросли ребята, отыграли, сейчас следующее поколение будет выступать.



- Не будет проблемой, что игроки в самом начале сезона уезжают из своих клубов? Могут потерять место в составе.

- Нет, не думаю. Если они будут соответствовать уровню КХЛ, все будет в порядке.



- В прошлом сезоне был рекорд по числу легионеров в составе сборной на МЧМ. Как видите ситуацию в этом году?

- За океаном есть пять явных кандидатов на поездку на МЧМ.



- А тот состав, что вы вызвали на сбор, оптимален, если забыть про легионеров?

- Мы хотели пригласить ярославское звено (Крикуненко - Алексеев - Юртайкин - прим. "СЭ"), но они поехали с "Локо" на молодежный Кубок мира. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)