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Валерий Брагин: "От матча с Чехией тренерский штаб получил даже больше, чем хотел"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над командой Чехии (4:2) на турнире четырех наций остался доволен характером игроков. По словам наставника, подопечные провели хорошую встречу.

– От этого матча тренерский штаб получил даже больше, чем хотел: много играли "три на пять", в меньшинстве – настоящая проверка на характер, – цитирует Брагина официальный сайт ФХР. – Все это хорошая тренировка для игроков. Они все в курсе, что наличие характера – главный критерий для отбора на чемпионат мира. Надо отдать должное соперникам, которые показали хороший хоккей. Можно сказать, что по уровню напряжения матч соответствовал играм серьезного уровня.

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=12390

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