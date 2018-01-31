У Ягра проблемы с коленом, он может пропустить ближайшие матчи "Кладно"

Вернувшийся в "Кладно" из НХЛ нападающий Яромир Ягр в своем официальном Фейсбуке сообщил, что последние два месяца у него проблемы с коленом. Хоккеист отметил, что не будет проводить много смен в ближайших матчах чемпионата Чехии и надеется восстановиться к плей-офф.

– В среду собираюсь встретиться с врачом, потому что мне очень важно узнать, в каком состоянии я сейчас нахожусь, – написал Ягр. – Нужно знать, сколько времени займет мое лечение. Проблема в том, что в последние два месяца у меня появились проблемы с коленом, а я продолжал играть. Наверное, из-за этого травма усугубилась. Хочется вернуться в строй до начала плей-офф. По правилам мне нужно провести 15 матчей, но, скорее всего, я смогу проводить по началу не больше двух смен за игру. Мне не хочется расстраивать людей, которые купят билеты на матчи.