Сорокин выйдет в старте против Швейцарии, Шалунов - в центре второго звена

Сборная России сыграет со Швейцарией в рамках Кубка "Карьяла" в следующем составе:

Вратари: Илья Сорокин (Андрей Кареев)

Первое звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

Второе звено: Никита Нестеров – Илья Любушкин, Никита Гусев – Максим Шалунов – Кирилл Капризов;

Третье Звено: Андрей Зубарев – Вячеслав Войнов, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Александр Барабанов;

Четвертое звено: Динар Хафизуллин – Василий Токранов, Сергей Калинин – Михаил Григоренко – Валерий Ничушкин (Павел Красковский)

Отметим, что тренировавшегося вчера в тройке с Гусевым и Капризовым Красковского заменил прибывший из расположения олимпийской сборной Шалунов. В остальном используются те же сочетания, что и на вчерашней тренировке. Место в воротах займет Илья Сорокин. Игорь Шестеркин в заявку не попал.

Матч Россия - Швейцария пройдет сегодня. Начало встречи - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Помимо швейцарцев, россиянам также предстоит поединок с Чехией (12 ноября).