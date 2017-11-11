13:40 | Хоккей — Европа

Сорокин выйдет в старте против Швейцарии, Шалунов - в центре второго звена


Сборная России сыграет со Швейцарией в рамках Кубка "Карьяла" в следующем составе:

Вратари: Илья Сорокин (Андрей Кареев)

Первое звено: Богдан Киселевич – Владислав ГавриковИван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

Второе звено: Никита Нестеров Илья Любушкин, Никита Гусев Максим ШалуновКирилл Капризов;

Третье Звено:  Андрей Зубарев Вячеслав Войнов, Сергей Мозякин Владимир ТкачевАлександр Барабанов;

Четвертое звено:  Динар Хафизуллин Василий Токранов, Сергей Калинин Михаил Григоренко Валерий Ничушкин (Павел Красковский)

Отметим, что тренировавшегося вчера в тройке с Гусевым и Капризовым Красковского заменил прибывший из расположения олимпийской сборной Шалунов. В остальном используются те же сочетания, что и на вчерашней тренировке. Место в воротах займет Илья Сорокин. Игорь Шестеркин в заявку не попал.

Матч Россия - Швейцария пройдет сегодня. Начало встречи - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Помимо швейцарцев, россиянам также предстоит поединок с Чехией (12 ноября).

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий