Сорокин выйдет в старте против Швейцарии, Шалунов - в центре второго звена

Сборная России сыграет со Швейцарией в рамках Кубка "Карьяла" в следующем составе:
Вратари: Илья Сорокин (Андрей Кареев)
Первое звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
Второе звено: Никита Нестеров – Илья Любушкин, Никита Гусев – Максим Шалунов – Кирилл Капризов;
Третье Звено: Андрей Зубарев – Вячеслав Войнов, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Александр Барабанов;
Четвертое звено: Динар Хафизуллин – Василий Токранов, Сергей Калинин – Михаил Григоренко – Валерий Ничушкин (Павел Красковский)
Отметим, что тренировавшегося вчера в тройке с Гусевым и Капризовым Красковского заменил прибывший из расположения олимпийской сборной Шалунов. В остальном используются те же сочетания, что и на вчерашней тренировке. Место в воротах займет Илья Сорокин. Игорь Шестеркин в заявку не попал.
Матч Россия - Швейцария пройдет сегодня. Начало встречи - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Помимо швейцарцев, россиянам также предстоит поединок с Чехией (12 ноября).
- Сборная России (футбол)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Сергей Калинин
- Никита Гусев
- Динар Хафизуллин
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Андрей Зубарев
- Вячеслав Войнов
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Игорь Шестеркин
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Богдан Киселевич
- Илья Любушкин
- Илья Сорокин
- Павел Красковский
- Александр Барабанов
- Василий Токранов
- Владимир Ткачев (Адмирал)
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Андрей Кареев
- Владислав Гавриков