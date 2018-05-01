СМИ: 46-летний Ягр может продолжить карьеру в Германии

Чешский форвард Яромир Ягр может продолжить карьеру в немецком клубе "Айсбэрен", утверждает Bild. 46-летний форвард с января этого года выступает в чешском "Кладно", владельцем которого является.

Ягр ранее защищал цвета "Авангарда" и ряда клубов НХЛ, последним из которых стал "Калгари" в первой половине прошлого сезона. На его счету два Кубка Стэнли и победа в Олимпиаде-1998 в составе сборной Чехии. Он занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ с 1921 (766+1155) очком, отставая только от Уэйна Гретцки.