Шестеркин сыграет с Финляндией на Кубке "Карьяла"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин сыграет за сборную России в стартовом матче Кубка "Карьяла" против Финляндии. Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Рашид Давыдов. Кроме него, в сборную на турнир вызваны Илья Сорокин и Андрей Кареев. (Игорь ЕРОНКО)

Матч Финляндия - Россия состоится 9 ноября, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

Помимо финнов, россиянм также предстоят поединки со Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).

Тренировка сборной России перед Кубком "Карьяла". Live!