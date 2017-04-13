Сергей Андронов: "Обидно за болельщиков"

Нападающий олимпийской сборной России Сергей Андронов после поражения от Франции (0:1 ОТ) в товарищеском матче заявил, что команда совершила ошибки в сменах и не реализовала много моментов. Следующий матч против французов россияне проведут 15 апреля в Челябинске.

– Обидно за болельщиков, – сказал Андронов. – Пришли на такой праздник. Увидели только один гол, и то не наш. В какой-то момент стали переигрывать смены, неправильно менялись, из-за чего темп игры был удобен французам. Не реализовали много моментов. Будет время разобрать ошибки и с новыми силами выйти послезавтра.