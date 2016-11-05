Сборная России обыграла Швецию на Кубке "Карьяла"

Сборная России нанесла поражение Швеции на Кубке "Карьяла" со счетом 3:2. Шайбами в составе российской команды отметились Рафиков, Барабанов и Ничушкин.

В первом матче турнира команда Олега Знарка переиграла финнов со счетом 5:1. В следующей игре сборная России сыграет с Чехией, которая в первом матче одолела шведов со счетом 6:3. Встреча пройдет в воскресенье, 6 ноября, и начнется в 14.30 по московскому времени. Шведы в 18.30 сыграют со сборной Финляндии.

Евротур

Кубок "Карьяла"

Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Рафиков - 1 (Ткачев, Шумаков), 19:35 - 0:1. Барабанов - 1 (Гусев), 23:52 - 0:2. Гюнге - 2 (бол., Бергстрем, Теммернес), 24:44 - 1:2. Ничушкин - 1 (мен., Светлаков), 48:19 - 1:3. Клингберг - 1 (бол., Петтерссон, Хультстрем), 49:19 - 2:3.

Вратари: Сведберг (59:35 - 59:54) - Шестеркин.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 27 (7+9+11) - 26 (5+11+10).

Судьи: Фонселиус, Хейккинен.

5 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Трансляция матча Россия - Швеция