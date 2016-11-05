Сборная России обыграла Швецию на Кубке "Карьяла"

Сборная России нанесла поражение Швеции на Кубке "Карьяла" со счетом 3:2. Шайбами в составе российской команды отметились Рафиков, Барабанов и Ничушкин.
В первом матче турнира команда Олега Знарка переиграла финнов со счетом 5:1. В следующей игре сборная России сыграет с Чехией, которая в первом матче одолела шведов со счетом 6:3. Встреча пройдет в воскресенье, 6 ноября, и начнется в 14.30 по московскому времени. Шведы в 18.30 сыграют со сборной Финляндии.
Евротур
Кубок "Карьяла"
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Рафиков - 1 (Ткачев, Шумаков), 19:35 - 0:1. Барабанов - 1 (Гусев), 23:52 - 0:2. Гюнге - 2 (бол., Бергстрем, Теммернес), 24:44 - 1:2. Ничушкин - 1 (мен., Светлаков), 48:19 - 1:3. Клингберг - 1 (бол., Петтерссон, Хультстрем), 49:19 - 2:3.
Вратари: Сведберг (59:35 - 59:54) - Шестеркин.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 27 (7+9+11) - 26 (5+11+10).
Судьи: Фонселиус, Хейккинен.
5 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.
Паснаход
Поимели финнов, нагнули шведов, очередь чехов))
17:17
Упёртый русский
Красавцы, сколько ещё могли забить!
17:05
Уго Чавес-С
молодцы ребятки.Приятно смотреть
17:04
poloskun
Микита Гусев все сделал, но мы назло ему выстояли.
17:04
БигБосс
неожиданно
16:53