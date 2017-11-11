Плотников получил "5+20" в матче против Швейцарии

Щвейцарцы создают моменты буквлаьно из ничего. Наши хоккеисты тоже видят перед собой только шайбу и ворота - Ткачев бросал, это было опасно.



Плотников, покзаалось, играл плечо в плечо, но вот рефери показалось не так - он показывает, что это 2 минуты #ХоккейРоссии #RedMachine