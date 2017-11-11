Плотников получил "5+20" в матче против Швейцарии

Нападающий сборной России Сергей Плотников был удален до конца матча Кубка "Карьяла" против Швейцарии. Форвард применил силовой прием против соперника и получил "5+20". Отбывать штраф на скамейку отправился Кирилл Капризов.
Щвейцарцы создают моменты буквлаьно из ничего. Наши хоккеисты тоже видят перед собой только шайбу и ворота - Ткачев бросал, это было опасно.– Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2017 г.
Плотников, покзаалось, играл плечо в плечо, но вот рефери показалось не так - он показывает, что это 2 минуты #ХоккейРоссии #RedMachine
Хмм... Это не две минуты - это 5+20. Откровенно говоря, обескуражены все - Плотников, мы, да, пожалуй, и швейцарцы тоже. В общем, Капризов отбывает скамеечный штраф Плотникова. Надо отбиваться. #ХоккейРоссии #RedMachine– Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2017 г.
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