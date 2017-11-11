15:33 | Хоккей — Европа

Плотников получил "5+20" в матче против Швейцарии


Нападающий сборной России Сергей Плотников был удален до конца матча Кубка "Карьяла" против Швейцарии. Форвард применил силовой прием против соперника и получил "5+20". Отбывать штраф на скамейку отправился Кирилл Капризов.

Трансляция матча Швейцария - Россия

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Материалы других СМИ
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