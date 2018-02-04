Петр Недвед - о возвращении: "Я думал, это будет хоккейным самоубийством"

46-летний чешский нападающий Петр Недвед, вернувшийся в хоккей ради одного матча за "Либерец" против "Кладно" Яромира Ягра, признался, что чувствовал себя на льду хорошо. Как объяснил сам финалист Олимпиады-1994, сейчас ему скучно без хоккея.

– Я думал, что это будет маленькое хоккейное самоубийство, но в конце концов я постепенно вошел в игру и чувствовал себя хорошо, – приводит Hokej.cz слова Недведа. – Надеюсь, всем понравилось. Это был отличный вечер. Сейчас в моей жизни новая глава, которая немного пуста без хоккея.