Павел Бучневич: "Ткачев – умный центр"

Нападающий сборной России Павел Бучневич после победы над Чехией (4:2) в матче шведского этапа Евротура отметил, что остался доволен игрой в звене с Владимиром Ткачевым.

– В прошлых матчах не могли забить, поэтому такая скованность была, неуверенность в себе. Надеюсь, сейчас мы еще преодолели. С одним голом тяжело выигрывать.

– С Ткачевым нашли хорошее взаимопонимание?

– В сборной все отличные игроки, с кем поставят, с тем и буду играть. Вова Ткачев – умный центр, знает, где открыться, я знаю, где его найти.

– Что вам сказал ваш партнер по "Рейнджерс" Филип Хытил?

– Пожелал удачи на чемпионате мира. Сам он думает, что его не возьмут.

– Были проблемы в команде с тем, что пять поражений подряд?

– Я научился в Америке к этому относиться гораздо проще. (Алексей ШЕВЧЕНКО)