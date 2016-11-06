Олег Знарок: "С чехами сыграли чуть хуже, чем с финнами и шведами"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Чехии на Кубке "Карьяла" (3:0) подчеркнул, что эта встреча ему понравилась меньше, чем предыдущие игры команды на турнире. Подопечные Знарка до этого обыграли финнов (5:1) и шведов (3:2).

– Наверное, первые две игры были получше, – подчеркнул Знарок.

– Показалось, что в этой игре все было практически идеально. Потому что и "сухарь", и защитник забил, большинство реализовали.

– У меня другое мнение. Потому что первый период неважно сыграли. Второй получше, но тоже неважно. Проиграли и по вбрасываниям, и по броскам.

– Чехи за два матча забросили 11 шайб, а вы их засушили. Наверное, это нужно отметить?

– Давайте отметим.

– Команда по нарастающей проводила все три матча.

– Что значит по нарастающей? Я же только что сказал, что сегодняшняя игра мне… Мы сыграли немножко хуже, чем предыдущие. Вы слышите меня вообще?