На Евротуре за Чехию сыграют девять игроков из КХЛ

Сборная Чехии объявила состав на шведский этап Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля. В национальную команду вошло 9 представителей клубов КХЛ. Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Павел Францоуз ("Трактор", Россия), Якуб Коварж ("Северсталь", Россия).

Защитники: Адам Полашек ("Сибирь", Россия), Ян Коларж ("Амур", Россия), Томаш Кундратек ("Слован"), Радим Шимек, Ондржей Виташек (оба – "Белые Тигры"), Ян Рутта ("Пираты"), Томаш Дворжак ("Карловы Вары"), Лукаш Клок ("Витковице").

Нападающие: Ян Коварж ("Металлург" Магнитогорск), Лукаш Кашпар ("Динамо" Москва), Томаш Зогорна ("Амур", Россия), Лукаш Радил ("Спартак", Россия), Михал Бирнер ("Фрибург"), Доминик Кубалик ("Пльзень"), Петр Холик ("Злин"), Томаш Хика, Радан Ленц (оба – "Млада Болеслав"), Давид Кампф, Владимир Ружичка (оба – "Хомутов"), Петр Йелинек ("Белые Тигры").