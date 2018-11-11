Михеев и Голышев в составе сборной России в игре с Чехией

Стал известен состав сборной России на третий матч Кубка Карьяла против сборной Чехии. Напомним, что команда Ильи Воробьева досрочно выиграла турнир, победив на старте Швецию и Финляндию.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Сорокин (Коновалов)

Нестеров (А) – Блажиевский, Капризов – Локтионов (А) – Григоренко;

Антипин – Василевский, Кузьменко – Бывальцев – Михеев;

Баранцев – Елесин, Слепышев – Зернов – Голышев;

Педан – Зуб, Телегин – Кадейкин – Кетов (К), Шалунов

Напомним, что встреча состоится сегодня, 11 ноября, начало – в 14.30 (мск). "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры