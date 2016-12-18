19:42 | ХОККЕЙ — Европа

Ковальчук, Шестеркин и Рунблад - лучшие игроки Кубка Первого канала

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Нападающий Илья Ковальчук, вратарь Игорь Шестеркин и защитник Давид Рунблад признаны лучшими игроками Кубка Первого канала в своих амплуа, сообщает пресс-служба ФХР. Сборная России, обыграв команду Финляндии в третьем матче турнира (4:3) заняла второе место на третьем этапе хоккейного Евротура.

Победителем турнира стала сборная Швеции, одержавшая победы над россиянами (3:1) и финнами (4:2). Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий финской сборной Миро Аалтонен, забросивший 4 шайбы и отдавший одну результативную передачу.

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