Иван Проворов: "Не радовался после гола? Было непонятно, подправили или нет"

Защитник сборной России Иван Проворов после победы над Чехией (4:3 Б) высказал мнение, что позитивные эмоции от этого результата команда сможет перенести на чемпионат мира.

– Замечательные эмоции, – сказал Проворов. – Да вообще – за сборную очень приятно играть. Делаю все возможное, чтобы помочь команде выиграть. И не важно – в большинстве или в меньшинстве. Сегодня удалось забить гол и сравнять счет в матче.

Что касается неравных составов – идет подготовка к чемпионату мира. Мы работаем над большинством и меньшинством. Что-то получается, что-то – нет. Но к чемпионату, думаю, мы подойдем готовыми.

Важно выигрывать в каждом матче, хочется побеждать. Думаю, позитивные эмоции от победы команда сможет перенести на чемпионат мира.

Не радовался после гола? (Смеется.) Бросил, и было непонятно, подправили или не подправили. Потом только стало ясно.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 стартует 5 мая.