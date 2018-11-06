Илья Воробьев: "Возможно, вызовем Бурдасова на следующий этап Евротура"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил отсутствие в составе команды на Кубок "Карьяла" лучшего снайпера КХЛ, нападающего "Салавата Юлаева" Антона Бурдасова.

- Задачи на Кубок "Карьяла" такие же, как и всегда - побеждать, хотя мы и омолодили состав.

- Почему нет лучшего снайпера КХЛ Антона Бурдасова?

- Мы смотрим за Антоном, у него было хорошее начало сезона. Возможно, подумаем, и вызовем его на следующий этап. (Михаил Зислис)

Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 11 ноября. Сборная России 8 ноября проведет стартовый матч на турнире со сборной Финляндии.

Все о хоккее – здесь.