Григоренко, Шалунов и Капризов - в первой тройке сборной России перед Кубком Первого канала

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед первым матчем на Кубке Первого канала против команды Швеции. В первой тройке команды будут заниматься форварды ЦСКА: Михаил Григоренко, Максим Шалунов и Кирилл Капризов.

Встреча пройдет 13 декабря в Москве (начало – в 18.45 по московскому времени). (Алексей Шевченко)

Состав сборной России

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Бобков.

"Белые": Нестеров – Василевский, Григоренко – Шалунов – Капризов;

"Синие": Гавриков– Токранов, Гусев – Прохоркин – Барабанов;

"Красные": Антипин – Педан, Телегин – Андронов – Плотников;

"Зеленые": Блажиевский – Елесин, Слепышев – Каблуков – Кетов;

"Оранжевые": Науменков, Кузьменко – Кадейкин – Локтионов.