Егор Рыков: "Дебют в сборной России - это просто очень круто"

Защитник сборной России Егор Рыков заявил, что личный приз по итогам Шведских игр стал полной неожиданностью. Сегодня команда Олега Знарка обыграла Чехию (4:2), стала победителем третьего этапа и досрочно выиграла Евротур-2016/17. 19-летний Рыков за 3 матча сделал 2 результативные передачи при показателе полезности "+ 2", был признан лучшим защитником турнира и вошел в символическую сборную.

- Конечно, очень приятно получить приз лучшему защитнику турнира, это стало для меня полной неожиданностью, - цитирует "Р-Спорт" Рыкова. - Свой дебют сам оценивать не хочу, я просто рад и счастлив, что сыграл за первую сборную, это самые непередаваемые ощущения, это просто очень круто, по-другому и не скажешь.

Пока не прочувствовал, наверное, есть ли разница в атмосфере в первой и молодежной сборных. В целом коллективы схожие, ребята все дружные, спокойные, на льду все одним кулаком друг за друга бьются, вылавливают шайбы на себя.