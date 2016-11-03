Чехия обыграла Швецию в первом матче Кубка "Карьяла"

В первом матче Кубка "Карьяла" сборная Чехии обыграла Швецию со счетом 6:3. Дублем в составе чехов отметился нападающий "Спартака" Лукаш Радил. В следующем матче шведы встретятся со сборной России, а сборная Чехии сыграет с Финляндией.

Пльзень (Чехия)

Евротур

Кубок "Карьяла"

1-й тур

Чехия – Швеция – 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Голы: Ержабек – 1 (Коварж, Полашек), 0:29 – 1:0. Ярушек – 1 (Квапил), 9:40 – 2:0. Гюнге – 1 (Закриссон), 16:21 – 2:1. Радил – 1 (Кубалик, Рутта), 23:09 – 3:1. Лундквист – 1 (Андерсен), 37:37 – 3:2. Радил – 2 (Коварж), 40:27 – 4:2. Коварж – 1 (Кубалик), 48:21 – 5:2. Закриссон – 1 (Анелев, Гюнге), 52:01 – 5:3. Кубалик – 1, 59:16 – 6:3.

Вратари: Фурх – Лассинантти.

Судьи: Бутурлин, Наумов.

3 ноября. Пльзень. CEZ Arena Plzen.