Борис Михайлов: "Ковальчук еще раз всем показал, что является игроком высочайшего уровня"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвел итоги выступления нашей сборной на Кубке Первого канала, поставив ей за игру четверку. Подопечные Олега Знарка уступили Швеции (1:3), после чего обыграли Чехию (4:1) и Финляндию (4:3).

– Если подводить итоги Кубка Первого канала. могу оценить игру нашей команды на четверку, – сказал Михайлов. – Были проблемы с игрой в обороне и реализацией моментов. В целом результат неплохой, но есть вопросы. Думаю, тренерский штаб об этом знает. Конечно, хотелось бы, чтобы на этом турнире мы заняли первое место, но получилось, как получилось. То, что игры перестали показывать на Первом канале, это, конечно, ущемление спорта, и позиция руководства канала для меня непонятна. На трибунах всегда собиралось больше одиннадцати тысяч человек, и это говорит о том, что хоккей любят в нашей стране и ребята старались отплатить болельщикам результатом.

Если более детально разбирать матчи, наша сборная хорошо проводила первый период, затем случался провальный второй, и потом ребята опять начинали играть. Но это уже чисто тренерское и внутрикомандное дело.

– Как оцениваете игру Ковальчука на турнире?

– Молодец. Илья еще раз всем показал, что является игроком высочайшего уровня.

– А если подводить итоги года, с учетом мест на Кубке мира и чемпионате мира, что можете сказать про наше выступление?

– Не надо смешивать все соревнования. Сначала была одна команда, потом – вторая, затем третья. Если говорить о результатах, они получилась разные. Сказать, что наша сборная выступила в этом году ровно, я не могу. Но мы всегда ставим цель – победить. Не важно, каким составом играем. Не надо говорить, что с молодым составом мы сыграли хорошо, а с более опытным хуже. Это неправильный подход. Как и то, если рассуждать, что мы играли на перспективу, экспериментальным составом. Наш хоккей прославился только победами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)