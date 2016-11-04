Борис Михайлов: "Идея собрать молодую сборную на Евротур мне нравится"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от матча сборной России с Финляндией (5:1) на Кубке Карьяла, отметив, что вратарь Илья Сорокин может поспорить с более опытными голкиперами за место в воротах на чемпионате мира. Михайлов также подчеркнул, что в минувшей встрече ему понравилась вся команда.

– У меня осталось очень хорошее впечатление от матча с финнами, – сказал Михайлов. – Понравился настрой нашей команды, движение, единоборства, а особенно – результат. Если честно, я такого не ожидал. У нас молодая, неопытная команда, а когда собирают такие команды, бывает, что игры не идут. В этот раз игра получилась, чему я очень рад.

– Кто из хоккеистов вам больше понравился?

– Вся команда. Никого не хочу выделять, хотя есть кого выделить.

– Если Илья Сорокин продолжит в том же духе, может ли он претендовать на место в старте на чемпионате мира, даже с учетом приезда энхаэловских вратарей?

– Вы хвалите того, о ком я думаю (смеется). Конечно, сможет. Он играет уверенно, не только вчера, но и за клуб.

– Валерий Ничушкин отдал три голевые передачи и выглядел настоящим лидером сборной. Как оцените его игру? Процесс адаптации, наконец, завершен?

– Пока он находится только на полпути. Думаю, от игры к игре Валера будет прибавлять. Вчера он показал игру, которую должен демонстрировать во всех матчах, ведь стабильная игра любого хоккеиста – это признак мастерства.

– Стоит ли распространять идею собирать на Евротуре молодых хоккеистов на все этапы турнира или иногда нужно вспоминать и про ветеранов?

– Было бы здорово, если бы рядом с молодыми играли более опытные хоккеисты. Но это решает тренерский штаб нашей сборной. Сама идея собрать молодую сборную на Евротур мне нравится, но идей очень много, и их нужно подкреплять результатом. Вчера он был - значит, идея правильная. Здесь важен конечный результат, а для нас это означает – занять первое место, чтобы эти ребята дальше продолжали бороться за место в сборной. Пока тренерский штаб выдал им аванс, пригласив в национальную команду. В дальнейшем его нужно отрабатывать, чтобы быть конкурентоспособными с более опытными игроками. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)