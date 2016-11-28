Александр Медведев: "На Кубке Первого канала хочется видеть всех наших звезд"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев отметил, что ему хотелось бы увидеть в составе сборной России на Кубке Первого канала Илью Ковальчука, Сергея Мозякина, Павла Дацюка и других звезд российского хоккея. По его словам, игроки, которые выступали на Кубке "Карьяла", тоже наверняка окажутся в составе национальной команды.

– Не забывайте, что Кубок Первого канала – не просто турнир, – сказал Медведев. – Нашему хоккею 70 лет. К этому празднику хочется видеть всех наших звезд. Но и ребята, что сыграли на Кубке "Карьяла", тоже наверняка окажутся в составе. Сколько именно – будут решать тренеры. А чтобы увидеть Ковальчука, Дацюка, Мозякина – я бы голосовал за это. (Сергей ЯРЕМЕНКО)