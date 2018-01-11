Сборная России вышла во второй раунд отбора ЧМ-2019

Мужская сборная России выиграла у Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019. Россияне обеспечили себе первое место в группе с Финляндией и Люксембургом и пробились во второй раунд отбора.

Во втором раунде шесть победителей квалификационных групп и десять участников чемпионата Европы, не прошедших на ЧМ, разобьются на 8 пар. Победители двухраундового противостояния выйдут на чемпионат мира.

На ЧМ-2017 россияне вылетели в 1/8 финала, проиграв Словении (26:32).

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир

Группа 1

Словакия - РОССИЯ - 26:32 (11:15)