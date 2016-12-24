Мужская сборная России проведет матчи с Белоруссией вместо рождественского турнира

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов отметил, что традиционного рождественского турнира четырех команд в Москве не будет. Вместо этого россияне в рамках подготовки к чемпионату мира сыграют два товарищеских матча с Белоруссией. Чемпионат мира пройдет 11 – 29 января во Франции.

– В этот раз рождественского турнира в Москве не будет, так как все соперники вежливо отказались, – цитирует "Р-Спорт" Торгованова. – Чемпионат мира в этот раз начинается 11 января, соперники решили готовиться дома и не тратить 2 - 3 дня на перелеты. Поэтому вместо рождественского турнира мы 6 и 7 января сыграем со сборной Белоруссии.

Пока сложно оценить нашу готовность к чемпионату мира. Ребята сейчас под серьезной нагрузкой. К нам еще не приехал Азат Валиуллин, он играет в Германии 25-го числа. Он прилетит сразу в Ригу. Нашу готовность сможем оценить после турнира в Риге. В команде есть мелкие травмы, но все, к счастью, здоровы. Все игроки, которых мы хотели видеть, вызваны на сбор. На данный момент это оптимальный состав сборной России.