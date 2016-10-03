Скорович намерен остаться в сборной России

Главный тренер сборной России Сергей Скорович намерен продолжить работу с национальной командой, сообщает ТАСС. Он работает в сборной с 2009 года. Его подопечные на прошедшем чемпионате мира впервые в истории дошли до финала, где уступили Аргентине (4:5). Также он завоевывал с россиянами серебро чемпионатов Европы-2012, 2014 и 2016.

- Конечно, я буду очень рад приносить пользу нашей стране. Если во мне нуждаются, я всегда за, - цитирует ТАСС Скоровича. - Когда мы готовились к чемпионату, было очень много проблем, много сложностей. Чемпионат только сделал первые шаги, а у нас оказалось очень много травмированных футболистов, много игроков вообще не поехали на этот турнир. Конечно, ребята поработали, было вложено много труда, сами футболисты отнеслись к этому с должным настроем. У нас замечательная команда, мы поэтапно шли к этому результату.

Мы понимали, что у нас будет самый сложный четвертьфинал, который только можно придумать. Мы сделали свою работу с честью и достоинством чемпионов. Горечь поражения, конечно, присутствует, но, если посмотреть внимательно, мы победили многих грандов, сейчас мы стоим на такой вершине, что нужно просто наслаждаться, что у России есть такая команда.