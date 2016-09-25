Сергей Скорович: "К матчу с Испанией были готовы как физически, так и морально"

Старший тренер сборной России Сергей Скорович после четвертьфинального матча чемпионата мира с Испанией (6:2) выразил полное удовлетворение победой. За выход в финал россияне поспорят с командой Ирана.

– Мы очень рады этому результату, – приводит официальный сайт РФС слова Скоровича. – Прошло уже больше месяца, с тех пор как команда начала подготовку к чемпионату мира. Мы разбирали каждого соперника и к испанцам были готовы. Как физически, так и морально. Хорошо, что в обойме сборной России было 14 футболистов на этот матч, каждый мог выйти и поддержать ритм игры.

– Как вы прокомментируете удаление Ромуло?

– Для меня это было странное удаление. Арбитр сообщил, что Ромуло что-то ему сказал, но я ничего такого не заметил. Он просто праздновал забитый гол.

– Это существенная потеря для сборной России?

– Для нас существенна потеря любого игрока. Но у меня в распоряжении еще 10 полевых футболистов, каждый из них приложит максимум усилий и сыграет за Ромуло. Мы единый коллектив.