Сергей Скорович: "Хочу наконец выиграть крупный турнир со сборной"

Старший тренер сборной России Сергей Скорович после подписания нового контракта с РФС отметил, что хочет добиться успеха с командой на чемпионате Европы или мира. Соглашение с наставником продлено до 31 марта 2018 года. Специалист возглавляет команду с 2009 года. Под его руководством сборная трижды завоевывала серебряные медали на европейском первенстве, а также на мировом в 2016 году.

- После чемпионата мира все сразу было обозначено (о продлении контракта), оставалось дело за технической стороной, - приводит "Р-Спорт" слова Скоровича. - Все заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Мы еще не все выиграли, хочется добиться глобального успеха, есть перспектива. Как говорится, от добра добра не ищут. Да, были предложения от других стран, но моя самая главная команда – сборная России. Хочется уже победить на больших турнирах – чемпионате Европы и мира. Мы на протяжении длительного времени играем в финалах. Кто-то, может, мечтает об этом, но мы хотим большего. Я хочу сделать максимум на посту главного тренера.