Сборная России с победы начала чемпионат мира по мини-футболу

Сборная России нанесла поражение Таиланду (6:4) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира, проходящего в Колумбии. В другом поединке квартета B Египет выиграл у Кубы – 7:1. Именно египтяне станут следующим соперником россиян. Встреча состоится 13 сентября.
Меделин (Колумбия)
Чемпионат мира-2016
Групповой турнир
Группа B
Таиланд – РОССИЯ – 4:6 (1:3)
Куба – Египет – 1:7 (0:4)
saiga
Уже чемпионат Мира по мини-футболу начался, а на псевдо-спортивном сайте "С-Э" нет ни таблицы групповых турниров, ни календаря игр, ни результатов. "Спорт-Экспресс" когда Вы поставите пополнять сайт человека, разбирающегося в спорте, а не этого полного дилетанта?
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