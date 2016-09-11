04:45 | МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России с победы начала чемпионат мира по мини-футболу

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Сборная России нанесла поражение Таиланду (6:4) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира, проходящего в Колумбии. В другом поединке квартета B Египет выиграл у Кубы – 7:1. Именно египтяне станут следующим соперником россиян. Встреча состоится 13 сентября.

Меделин (Колумбия)

Чемпионат мира-2016

Групповой турнир

Группа B

Таиланд – РОССИЯ – 4:6 (1:3)

Куба – Египет – 1:7 (0:4)

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/world/2016/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Уже чемпионат Мира по мини-футболу начался, а на псевдо-спортивном сайте "С-Э" нет ни таблицы групповых турниров, ни календаря игр, ни результатов. "Спорт-Экспресс" когда Вы поставите пополнять сайт человека, разбирающегося в спорте, а не этого полного дилетанта?

05:28

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Материалы других СМИ