Сборная России с победы начала чемпионат мира по мини-футболу

Сборная России нанесла поражение Таиланду (6:4) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира, проходящего в Колумбии. В другом поединке квартета B Египет выиграл у Кубы – 7:1. Именно египтяне станут следующим соперником россиян. Встреча состоится 13 сентября.

Меделин (Колумбия)

Чемпионат мира-2016

Групповой турнир

Группа B

Таиланд – РОССИЯ – 4:6 (1:3)

Куба – Египет – 1:7 (0:4)