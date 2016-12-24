"Норильский никель" обыграл "Газпром-Югру", "Дина" одержала победу над "Тюменью"

Один из лидеров чемпионата "Газпром-Югра" на своей площадке уступила "Норильскому никелю" со счетом 2:5. "Дина" во второй раз обыграла "Тюмень" и оторвалась от ближайшего преследователя на пять очков.

Чемпионат России

11-й тур

"Газпром-Югра" (Югорск) - "Норильский никель" (Норильск) - 2:5 (1:1)

"Дина" (Москва) - "Тюмень" (Тюмень) - 6:4 (2:2)

"Ухта" (Ухта) - "Новая генерация" (Сыктывкар) - 1:3 (0:1)

"Прогресс" (Глазов) - "Динамо" (Московская область) - 2:2 (0:1)

"Синара" (Екатеринбург) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 2:2 (0:1)