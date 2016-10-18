Эдер Лима: "Бразильцы могут вывести сборную России по футболу на новый уровень"

Игрок сборной России по мини-футболу Эдер Лима выразил мнение, что натурализованные бразильцы могут принести пользу российскому большому футболу. Мини-футбольная сборная на чемпионате мира добралась до финала, в ее составе было четыре бразильских футболиста. В 2016 году в российской национальной команде по футболу дебютировал уроженец Бразилии - вратарь Гильерме. Также недавно паспорт получил защитник Мариу Фернандес, который сможет выступать за Россию с 2017 года.

- Мы провели хороший турнир и сумели пробиться в финал, - цитируют "Известия" Лиму. - Конечно, нельзя допускать тех ошибок, которые мы себе позволили в решающем матче. Но ничего, жизнь продолжается. Сейчас нужно в первую очередь сосредоточиться на выступлениях в клубе.

– Натурализованные бразильские игроки в мини-футбольной сборной выводят на новый уровень и российских футболистов. Как думаете, в "большом" футболе России нужно перенимать этот опыт?

– Я думаю, что если легионер долго живет в России, знает язык и он действительно сильный игрок, то он может играть за сборную. Я, например, говорю на русском, у меня тут семья, дети ходят в школу. Мне очень нравится играть за сборную России. Считаю, что бразильские футболисты способны вывести сборную России в "большом" футболе на новый уровень.