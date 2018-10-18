Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских Олимпийских игр

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил национальную команду по мини-футболу с завоеванными серебряными медалями юношеских Олимпийских игр. Отечественные игроки дошли до финала, где уступили Бразилии (1:4).

- Спасибо парни! Вы - красавцы! Гордимся вами, - написал Дзюба в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что российские футболисты устроили потасовку после проигрыша Бразилии в финале юношеской Олимпиады.

Игроки сборной России отпраздновали серебро юношеской Олимпиады жестом Дзюбы