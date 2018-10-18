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Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских Олимпийских игр

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил национальную команду по мини-футболу с завоеванными серебряными медалями юношеских Олимпийских игр. Отечественные игроки дошли до финала, где уступили Бразилии (1:4).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо парни!!!вы красавцы!!!гордимся вами!!!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 18 Окт 2018 в 12:44 PDT

- Спасибо парни! Вы - красавцы! Гордимся вами, - написал Дзюба в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что российские футболисты устроили потасовку после проигрыша Бразилии в финале юношеской Олимпиады.

Игроки сборной России отпраздновали серебро юношеской Олимпиады жестом Дзюбы

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