Игроки сборной России отпраздновали серебро юношеской Олимпиады жестом Дзюбы

Сборная России по футзалу - серебряный призер юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе - делает жест Дзюбы на церемонии награждения. Фото Дмитрий Симонов, "СЭ"

Сборная России по мини-футболу проиграла команде Бразилии со счетом 1:4 в финале юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Команда Сергея Скоровича завоевала серебряные медали турнира.

Во время церемония награждения отечественные футболисты сделали фирменный жест Артема Дзюбы. Форвард "Зенита" после забитых мячей отдает воинское приветствие.

Олимпийская команда России досрочно выиграла медальный зачет Игр-2018. На данный момент российскими спортсменами завоеваны 59 медалей: 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. Игры в Буэнос-Айресе завершатся сегодня.

Ранее сообщалось, что российские футболисты устроили потасовку после проигрыша Бразилии в финале юношеской Олимпиады.