"Дина" победила "Ухту", "Сибиряк" сохранил лидерство

"Сибиряк" на выезде нанес поражение КПРФ (7:2) в матче 5-го тура чемпионата России. Клуб из Новосибирска сохранил лидерство в турнирной таблице. Второй идет "Дина", которая дома обыграла сегодня "Ухту" (3:0).

В других поединках "Синара" в гостях уступила "Газпром-Югре" (2:3), а "Прогресс" победил "Норильский никель" (5:1).

Чемпионат России

Суперлига

5-й тур

"Газпром-Югра" (Югорск) – "Синара" (Екатеринбург) – 3:2 (1:2)

КПРФ (Москва) – "Сибиряк" (Новосибирск) – 2:7 (0:3)

"Норильский никель" (Норильск) – "Прогресс" (Глазов) – 1:5 (1:3)

"Дина" (Москва) – "Ухта" – 3:0 (2:0)