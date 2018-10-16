Верляйн в следующем сезоне будет выступать в "Формуле Е"

Бывший пилот "Формулы-1" Паскаль Верляйн со следующего сезона будет выступать в "Формуле Е". Об этом сообщает Autosport.

Сообщается, что гонщик подписал контракт с командой Mahindra Racing.

- Я очень рад присоединиться к этой команде, – сказал немец. – Это небольшой коллектив, но с очень высокими амбициями, и в этом мы с ним схожи. Я чувствую, что в этой команде буду ощущать себя прекрасно.

Паскаль Верляйн ранее выступал в "Формуле-1" за "Манор" и "Заубер". В нынынешнем сезоне он выступает в DTM за Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS.