Тото Вольфф: "В этом сезоне команды участвуют в потрясающей битве"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что за победу в Кубке конструкторов в этом сезоне кроме его команды борются еще "Ред Булл" и "Феррари". По словам Вольффа, никто не знает, кто выйдет победителем из этого противостояния.

– В "Ред Булле" и "Феррари" делают все возможное, чтобы опередить нас. Команды, гонщики и техника работают на самом высоком уровне. Не всем по душе подобный вызов, но нам это нравится, – цитирует официальный сайт "Мерседеса" Вольффа. – Каждый сотрудник команды выбрал работу в "Формуле-1" ради таких моментов. Мы все участвуем в потрясающей битве, результат которой никто не может предсказать.

После трех гонок этого сезона "Мерседес" набрал 85 очков и занимает первую строчку в Кубке конструкторов. Следом расположились "Феррари" (84) и "Ред Булл" (55).

Следующий этап - "Гран-при Азербайджана" пройдет в Баку в эти выходные.