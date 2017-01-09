Шумахер и Нойнер включены в "Зал славы" немецкого спорта

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер включен в "Зал славы" немецкого спорта. Издание Bild и Министерство спорта Германии провели традиционный опрос, в котором поучаствовали более 177 тысяч немецких любителей спорта. 67 процентов проголосовавших выбрали из пятерки финалистов на включение в "Зал славы" Шумахера, который продолжает лечение после тяжелой травмы головы, полученной три года назад на горнолыжном курорте.

Среди женщин в "Зал славы" была включена биатлонистка Магдалена Нойнер, которая завершила карьеру. 29-летняя спортсменка набрала 48 процентов голосов.

Шумахер и Нойнер стали 103-м и 104-м членами "Зала славы" немецкого спорта.