Риккьярдо расстроен третьим местом на "Гран-при США"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не стал скрывать своего разочарования после финиша "Гран-при США", где он стал третьим. На старте австралиец опередил Нико Росберга и вышел на второе место, но остаться на этой позиции до финиша не смог, в частности из-за пит-стопа, который лидер чемпионата провел во время действия режима виртуального автомобиля безопасности.

– Гонка получилась не очень интересной, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Старт прошел почти по плану, все было нормально. Нашей целью было опередить обоих пилотов "Мерседес". Мне удалось обогнать Росберга, что было здорово. До появления виртуальной машины безопасности я удерживал второе место. Но после этого Нико удалось выйти вперед, что, конечно, расстраивает.