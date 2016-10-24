01:26 | ФОРМУЛА-1

Риккьярдо расстроен третьим местом на "Гран-при США"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не стал скрывать своего разочарования после финиша "Гран-при США", где он стал третьим. На старте австралиец опередил Нико Росберга и вышел на второе место, но остаться на этой позиции до финиша не смог, в частности из-за пит-стопа, который лидер чемпионата провел во время действия режима виртуального автомобиля безопасности.

– Гонка получилась не очень интересной, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Старт прошел почти по плану, все было нормально. Нашей целью было опередить обоих пилотов "Мерседес". Мне удалось обогнать Росберга, что было здорово. До появления виртуальной машины безопасности я удерживал второе место. Но после этого Нико удалось выйти вперед, что, конечно, расстраивает.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37614-daniel-rikkardo-rasstroen-tretey-poziciey

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