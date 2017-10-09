Льюис Хэмилтон: "В нынешней "Формуле-1" от надежности зависит многое"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поблагодарил команду за уверенно проводимый сезон. По его словам, ключевым фактором успеха стала надежность машины.

– "Феррари" весь сезон оказывает на нас давление, – цитирует F1i Хэмилтона. – Поэтому я могу поблагодарить команду, многим ей обязан. Она проделала феноменальную работу. Надежность была на высоком уровне, поэтому мы добились текущего результата. В нынешней "Формуле-1" от надежности зависит многое. Это не только скорость на трассе. Ребята фантастически работают. Они делают такую машину, в которой все детали на высоте. Она позволяет мне показывать свои лучшие качества. Но для чемпионства еще нужно поработать. В розыгрыше еще сто очков. Нельзя упускать момент.