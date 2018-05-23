Льюис Хэмилтон – о грид-герлз в Монако: "Женщины – самое прекрасное, что есть в мире"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что рад возвращению грид-герлз на стартовую решетку на "Гран-при Монако". В начале сезона руководство "Формулы-1" решило отказаться от девушек, которые представляли гонщиков на старте, поскольку это якобы противоречит ценностям автоспорта.

Ранее стало известно, что грид-герлз вернуться на одну гонку, в Монако.

- Думаю, женщины – самое прекрасное, что есть в мире. Когда мы стоим на стартовой решетке и вокруг есть красивые девушки на "Гран-при Монако", это просто замечательно, - цитирует RaceFans Хэмилтона. - Но мы не должны заставлять этих девушек чувствовать себя некомфортно, и, если не желают, они не должны этого делать. Монако – особенный этап чемпионата. Не знаю, как относятся девушки к своему занятию, я не говорил на эту тему с ними, так что не могу комментировать.

"Гран-при Монако" пройдет с 24 по 27 мая. После пяти этапов Хэмилтон с 95 очками занимает первую строчку в личном зачете.