Квята отстранили сразу после "Гран-при США" и не дали ему попрощаться с командой

Руководство "Ред Булла" отстранило пилота Даниила Квята от гонок в составе "Торо Россо" сразу после завершения "Гран-при США", утверждает Motorsport. Россиянина попросили покинуть автодром, не предоставив ему возможности попрощаться в командой.
Ранее консультант "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что не видит будущего для Квята в "Формуле-1", сезон закончат Пьер Гасли и Брендон Хартли. В команде также заявили, что не будут мешать россиянину в поисках новой команды.
Отметим, что на "Гран-при США" Квят занял 10-е место.
Конец истории. Квят не вернется
Rybinsk
Унижение за унижением. Скинули как говно с лопаты.
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