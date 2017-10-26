Квята отстранили сразу после "Гран-при США" и не дали ему попрощаться с командой

Руководство "Ред Булла" отстранило пилота Даниила Квята от гонок в составе "Торо Россо" сразу после завершения "Гран-при США", утверждает Motorsport. Россиянина попросили покинуть автодром, не предоставив ему возможности попрощаться в командой.

Ранее консультант "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что не видит будущего для Квята в "Формуле-1", сезон закончат Пьер Гасли и Брендон Хартли. В команде также заявили, что не будут мешать россиянину в поисках новой команды.

Отметим, что на "Гран-при США" Квят занял 10-е место.

Конец истории. Квят не вернется