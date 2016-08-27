Кими Райкконен: "У меня был хороший шанс взять поул"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен считает, что мог завоевать поул в квалификации "Гран-при Бельгии", если бы не недостаточная поворачиваемость в конце последнего быстрого круга в третьем сегменте. Финн в итоге показал третье время.

– Вторая попытка получилась довольно хорошей, но по сравнению с моим кругом во втором сегменте я потерял две десятые секунды в последней шикане, – цитирует Autosport Райкконена. – У меня возникла недостаточная поворачиваемость. Очевидно, что у нас был хороший шанс взять поул.

Было бы лучше избежать ошибки по ходу первой попытки и проехать неплохой круг, но все так, как есть. Обидно, потому что мы были близки, и было бы здорово сделать это.

По сравнению с несколькими предыдущими этапами мы можем быть довольны выступлением в квалификации. Но мы не впереди, поэтому не можем быть полностью удовлетворены