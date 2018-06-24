Кевин Магнуссен: "Я очень зол на Райкконена"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен раскритиковал гонщика "Феррари" Кими Райкконена за поведение во время квалификации "Гран-при Франции". Датчанин показал девятый результат, а финн – шестой.

– Я очень зол, – цитирует F1i Магнуссена. – Он проводил свои круги очень хаотично, перепутал свою очередь. Райкконен несколько раз менял решение по ходу круга и пытался атаковать три круга кряду, что не имеет смысла. Он портил мне круги, замедлялся. Невозможно было предсказать, как он себя поведет в тот или иной момент. Наверное, он сам не знал, что делать. Думаю, он был в отчаянии и все испортил.