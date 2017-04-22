Карлос Сайнс: "Удивлен наказанием за столкновение со Строллом"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил недовольство решением комиссаров лишить его трех позиций на старте гонки "Гран-при России". Такое наказание испанец понес за столкновение с Лэнсом Строллом в гонке "Гран-при Бахрейна".

– Я был искренне удивлен таким наказанием, – цитирует F1i Сайнса. – Мне казалось, что это гоночный инцидент. Думал, что и комиссары так посчитают. В "Формуле-1" такая борьба – не редкость. Периодически случается подобное. Сложно сказать, как там все происходило. Возможно, если бы на месте Стролла был более опытный пилот, он оставил бы мне больше пространства в повороте. И мне остается лишь принять это наказание. Ничего с этим поделать нельзя.