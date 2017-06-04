Игорь Ермилин: "Перенос "Гран-при России" на осень не вызовет проблем"

Советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин отметил, что решение о возможном переносе в 2018 "Гран-при России" с мая на осень не вызовет препятствий со стороны Международной автомобильной федерации (FIA). Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил, что российская сторона обратилась к организаторам "Формулы-1" с просьбой перенести этап в Сочи с мая на осень.

– Первый раз этап "Формулы-1" был проведен в Сочи в 2014 году осенью и прошел вполне удачно, – цитирует "Р-Спорт" Ермилина. – Затем он был перенесен на май, но я не увидел в этом каких-либо серьезных преимуществ с точки зрения проведения "Гран-при" и количества зрителей. Возвращение к осени, думаю, ни в лучшую, ни в худшую сторону ситуацию не поменяет. И перенос гонки на осень, что уже привычно для организаторов этапа, совершенно логично. В переносе сроков нет ничего опасного, криминального или неправильного, и я не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы с FIA.

Переносы сроков проведения различных этапов "Формулы-1" – обычная практика, время от времени это происходит. Тем более что контрактом дата проведения гонок жестко не определена, и с этой точки зрения никаких проблем с FIA нет, как и нет в этом ничего экстраординарного.