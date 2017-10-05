Хельмут Марко: "Жду, что Гасли останется в "Торо Россо" до конца сезона"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что Пьер Гасли может завершить нынешний сезон в "Торо Россо". Первоначально предполагалось, что француз заменит россиянина Даниила Квята на гонках в Малайзии и Японии.

– В Малайзии Гасли всего одну десятую секунды уступил Сайнсу, – цитирует Auto Motor und Sport Марко. – И в гонке он выступал на уровне Карлоса. В Японии скажем точно, останется ли Гасли до конца сезона в "Торо Россо", или вернется Квят. Дело в том, что финал в "Суперформуле", где выступает Гасли, совпадает с гонкой в Остине. Но я бы предположил, что Гасли останется с нами до конца сезона, а также на 2018 год.