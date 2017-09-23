ФИА будет наказывать пилотов за неправильное расположение на стартовой решетке

ФИА ужесточила правила в части расположения болида на стартовой решетке перед началом гонки. Поводом для пересмотра регламента стал случай в гонке "Гран-при Китая". Себастьян Феттель на "Феррари" после прогревочного круга стал значительно левее стартового слота, так что автоматическая система определения фальстарта его не видела.

Как сообщает F1i, с 2018 года стюарды будут наказывать пилотов во время гонки, если они будут располагаться на старте так, что их не увидит система распознавания.