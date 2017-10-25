Ален Прост: "Наказание Ферстаппена - это ненормально"

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост выступил в защиту пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, у которого стюарды отобрали третье место на "Гран-при США". Голландец стал четвертым после лишения его пяти секунд за обгон Кими Райкконена за пределами трассы.

– У вас трассы не имеют четких границ, – цитирует F1i Проста. – Вы сами сделали треки такими, что за их пределами можно спокойно пилотировать. Я не понимаю, почему в таком случае пилот должен быть наказан. У него отобрали подиум. Это ненормально. Есть вещи, которые больше достойны наказания в "Формуле-1", чем это.